Оккупанты снова вывозят металл компании Ахметова из порта Мариуполя

Российские захватчики продолжают вывозить металл компании "Метинвест" из Мариуполя российскими судами.

Об этом сообщает издание "Схемы".

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, с начала июня во временно оккупированный порт Мариуполя зашли два грузовых судна. Одно появилось там 1 июня и вышло через два дня. Другое – 4 июня, и сейчас остается в порту.

Схемы

Оба судна, как видно из спутника, были загружены металлическими изделиями. Их названия установить пока не удалось.

В российских СМИ ранее сообщалось, что груз вывозят в российский город Ростов-на-Дону, якобы "по договоренностям", заключенным до начала полномасштабного вторжения.

В то же время руководство порта опровергло эту информацию, заявив, что металл принадлежит "Метинвесту". В компании Рината Ахметова и Вадима Новинского также сообщили, что не давали никаких распоряжений по отправке их продукции в Россию.