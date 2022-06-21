Швеция запустила экстренный газовый план на случай остановки поставок газа из РФ

Энергетическое агентство Швеции запустило первый шаг трехступенчатого экстренного плана поставки газа для западных и южных частей страны на фоне газового шантажа России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу агентства.

Таким образом, страна готовится к возможному прекращению поставок природного газа из России. Днем ранее соседняя со Швецией страна Дания, которая поставляет Швецию газ по трубопроводу, обнародовала аналогичное предупреждение.

Кроме того, Италия тоже может запустить свой экстренный газовый план на этой неделе, если Россия продолжит ограничивать поставки. Это может предполагать большую зависимость от угольного поколения в стране.

Президент Европейской комиссии уже предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива из-за прекращения поставок газа из РФ. Она призвала страны ЕС вместо этого наращивали инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из РФ.

Напоминаем:

Котировки газовых фьючерсов в четверг в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через "Северный поток".

Колебания на рынке вызваны заявлением "Газпрома" в среду об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", что привело к сокращению прокачки газа в Германию на 60%.

Кроме того, на следующий день в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".