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Профильный комитет Рады поддержал отмену налоговых льгот для импорта

Четверг, 9 июня 2022, 17:45 - Алексей Павлыш

Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его словам, проект документа поддержали 19 членов комитета, четверо воздержались.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что восстановление налогообложения импорта необходимо для наполнения госбюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией.

"По импортных товарах (не авто) - возвращается пошлина и НДС. О чем просил бизнес. К нему же привязана отмена критического импорта.

Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля. Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Действие", - написал Железняк.

По его словам, также добавили норму о том, что правительство может предоставлять зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, которые уволены со стороны наших торговых партнеров для Украины.

Голосование в зале Рады должно состояться на следующей неделе.

Напомним:

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.

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Довоенные налоги и пошлины возвращаются. Какие льготы хочет порезать Кабмин и почему?

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