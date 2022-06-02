Курс валют на 2 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Курс гривни 2 июня в среднем остался на уровне 35-35,9 грн за доллар, при этом спред между курсом покупки и продаж несколько сократился.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 2 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 35-35,9 грн (курс на 1 июня – 35-36 грн);

Евро – 37-38,3 грн (курс на 1 июня –37-38,4 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,85 грн, Сбербанк – 34,9-35,8 грн, Укрэксимбанк – 34,5-35,65 грн, Райффайзен – 35,5-36,5 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке прервали пять дней рост подряд. К 17:00 они составляли 35,41-35,78 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 34,05 - 35,52 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.

Банки уже более двух недель как продают валюту в кассах без ограничений курса, и 1 июня в среднем курс гривны стабилизировался до 35-36 грн за доллар.