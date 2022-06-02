Цены на нефть упали: Саудовская Аравия может нарастить добычу

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Нефть упала ниже 113 долл. за баррель после максимума более чем в 120 долларов на информации о готовности Саудовской Аравии нарастить поставки на рынок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на West Texas Intermediate упали более чем на 3%, после чего возобновила небольшой рост. Нефть Brent торговалась на уровне 112,80 долл./баррель. Ранее цены на Brent превысили 120 долларов за баррель в ожидании решения ЕС по нефтяному эмбарго.

Сейчас основным фактором является сигнал со стороны Саудовской Аравии к увеличению добычи нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Растут признаки того, что напряженные отношения между Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером нефти и США, улучшаются.

Президент США Джо Байден, по всей вероятности, посетит Саудовскую Аравию в этом месяце, что будет означать неизбежную встречу с фактическим правителем страны, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым он до сих пор не встречался.

Это может проложить путь для наращивания производства в королевстве и помочь снизить цены на топливо в США, взлетевшие до рекордно высоких показателей.