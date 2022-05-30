Нафта перевищила позначку у 120 доларів в очікуванні ембарго від ЄС

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Ціни на нафту Brent перевищили позначку у 120 доларів за барель поки Євросоюз намагається погодити нафтові санкції проти РФ, а Китай ослаблює пандемічні обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта Brent на торгах 30 травня перевищила 120 доларів за барель, після чого дещо ослабла до 119,8 дол за барель. Минулого тижня котирування підскочили на понад 6%, що стало найвищим тижневим зростанням за два місяці.

На це впливає два фактори. Так, ключовий промисловий центр Шанхаю дозволив усім виробникам відновити роботу з червня, тоді як чиновники заявили, що спалах коронавірусу в Пекіні знаходиться під контролем, що означає зростання попиту на нафту.

Натомість країни Євросоюзу у неділю так і не змогли домовитися щодо нафтового ембарго проти РФ і продовжують обговорення у понеділок. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель раніше заявив, що переконаний в ухваленні шостого санкційного пакету проти РФ у понеділок.

Нафта Brent зростатиме вже шостий місяць поспіль, що стане найдовшим подібним підйомом за понад як десятиліття. Динаміка зумовлена російською війною проти України, а також зростанням попиту на нафту, адже дедалі більше країн відновлюються після пандемічних обмежень.

Крім того, очікується, що цього тижня відбудеться зустріч Організації країн-експортерів нафти ОПЕК+ щодо плану обсягів постачання нафти.

Нагадуємо:

Міністри енергетики G7 закликали групу країн-експортерів нафти ОПЕК постачати на ринок більше нафти, оскільки війна Росії проти України підвищила ціни на нафту до найвищого за десять років рівня.

Євросоюз запропонував заборонити імпорт морської нафти з Росії, але відтермінував ембарго на трубопровідну нафту, аби подолати блокування пакету санкцій низкою країн.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що члени ЄС повинні досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії.