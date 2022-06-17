"Газпром" сократил на 50% поставки итальянской Eni

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"Газпром" в пятницу поставит только 50% законтрактованного газа одной из крупнейших итальянских энергетических компаний Eni.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Eni послала запрос на суточную потребность в газе примерно на 63 млн кубометров.

Днем ранее, в четверг, Газпром сократил поставки Eni на 45%, а в среду итальянской компании сообщили, что потоки будут на 15% ниже.

Таким образом, Eni вошла во все более широкий перечень компаний, включая Engie SA, Uniper SE, RWE AG и OMV AV, которым Газпром сократил поставки.

При этом российский Газпром утверждает, что уменьшение объемов поставок якобы связано с проблемами на заводе "Портова", питающем газопровод "Северный поток". При этом Германия заявляет, что сокращение "политически мотивировано" и направлено на то, чтобы вызвать тревогу на рынках.

Напоминаем:

Котировки газовых фьючерсов в четверг в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через "Северный поток".

Колебания на рынке вызваны заявлением "Газпрома" в среду об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", что привело к сокращению прокачки газа в Германию на 60%.

Кроме того, на следующий день в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".