Канада и Германия ведут переговоры по турбинам Siemens для "Северного потока"

Канада заявила в четверг, что ведет переговоры с Германией по решению проблемы с турбиной Siemens Energy для российского газопровода "Северный поток-1", который был отправлен в Канаду на техническое обслуживание.

Об этом пишет Reuters.

"Мощность газопровода "Северный поток-1" "Газпрома" для поставок газа в Европу ограничена, поскольку санкции против России делают невозможным немецкому поставщику оборудования Siemens вернуть обслуживаемую в Канаде турбину", - цитирует агентство заявление компании.

"Правительство Канады ведет активные дискуссии с Германией по поводу турбин, о которых идет речь, и мы работаем над принятием решения", - говорится в заявлении спикера министра природных ресурсов Канады.

Российский "Газпром" за последние дни сократил мощность газопровода "Северный поток-1" до 40% от обычного уровня, ссылаясь на задержку возврата оборудования, обслуживаемого на немецком Siemens Energy в Канаде.

Напомним:

Котировки газовых фьючерсов в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через "Северный поток".

Колебания на рынке вызваны заявлением "Газпрома" в среду об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", что привело к сокращению прокачки газа в Германию на 60%.

Кроме того, на следующий день в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение Россией поставок газа в Европу является попыткой расшатать рынок и поднять цены.

Экономическая правда