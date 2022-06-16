Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубов из-за действий Газпрома

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Котировки газовых фьючерсов в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через "Северный поток".

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE.

Так, на 16:20 по Киеву цены колебались на уровне 138,3 МВт-часа, или 1528.79 долл. за тысячу кубов. На своем пике на торгах в четверг котировки достигали 1644.05 долл. за тысячу кубов. Таким образом, в течение дня цены взлетели на 15% с утренних 1400 долл. за тысячу кубометров.

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С начала недели цены взлетели более чем на 60%: в понедельник тысяча кубометров природного газа торговалась за 80 евро за МВт-час (885 долл. за тыс м3).

Колебания на рынке вызваны заявлением "Газпрома" в среду об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", что привело к сокращению прокачки газа в Германию на 60%.

Кроме того, на следующий день в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".

Напоминаем:

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение Россией поставок газа в Европу является попыткой расшатать рынок и поднять цены.