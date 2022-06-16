Мировые рынки ускорили падение после стремительного повышения ставки ФРС

В четверг мировые рынки ускорили свое падение после решения Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – быстрее всего за почти 30 лет.

Об этом говорится в данных Yahoo Finance.

Так, индекс S&P 500, являющийся показателем для акций топ-500 компаний Штатов, упал на 3% до 3,676.41 пункта – до минимума с января 2021 года. Индекс находится в "медвежьем рынке", что обозначает стремительный спад котировок в течение нескольких месяцев после установления максимума.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,3%, что отслеживает 30 крупнейших компаний США, в четверг упал до 29,963.81 пункта – также до низшего значения с января прошлого года.

Главный технологический индекс фондового рынка США Nasdaq Composite потерял 3,5% капитализации до самого низкого уровня с октября 2020 года – 10,678.16 пункта.

В Европе индекс акций Stoxx 600 свалился на 2,36%, а в Азии FTSE свалился на 1,4%.

Все это продолжение стремительного падения рынков в понедельник – тогда еще накануне решения ФРС, на котором рынок ожидал увидеть повышение ставки на 75 базисных пунктов. В среду Федрезерв принял такое решение и теперь на рынке опасаются рецессии экономики на фоне усиления монетарной политики главных центробанков.

Согласно последним оценкам Bloomberg Economics, рынок оценивает вероятность спада экономики в начале 2024 года в 75%, хотя еще несколько месяцев назад такой риск едва присутствовал. В то же время, собственные прогнозы ФРС свидетельствуют о том, что рецессия остается маловероятной.

Один из крупнейших банков США Wells Fargo считает, что шансы на рецессию составляют более 50% после решения ФРС.

Напоминаем:

В понедельник котировки акций компаний на мировых рынках резко ускорили свое падение на фоне новых прогнозов решения по ставке Федеральной резервной системы США на заседании на следующей неделе.

Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта в диапазоне 1,5-1,75%. Это самое мгновенное повышение процентных ставок с 1994 года.