Курс валют на 16 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни 16 июня ослаб и составляет 35,2-35,8 грн за доллар, на черном рынке курс продолжает слабеть.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 16 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,2-35,8 грн (курс на 15 июня – 35-35,7 грн);

Евро – 36,6-37,6 грн (курс на 15 июня –36,6-37,5 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,7 грн, Ощадбанк – 35,2-35,85 грн, Укрэксимбанк – 35,4-36,1 грн, Райффайзен – 35,6-36,5 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке продолжают слабеть. Так, к 11:40 они составляли 35,52-35,73 грн за доллар, хотя на утро 15 июня составляли 35,40-35,58 грн.

Напоминаем:

По прогнозам одного из крупнейших банков США Wells Fargo, евро может сравняться с долларом в течение месяца вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.