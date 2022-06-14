У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом

За прогнозами одного з найбільших банків США Wells Fargo, євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.

Про це валютний стратег банку Ерік Нельсон розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Якщо це зрештою станеться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття. У вівторок євро котирувалося на рівні 1,04 долара після триденного падіння.

У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму. Цьогоріч валюта ослабла на 8% проти долара внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що підштовхнуло відсоткові ставки в США до значно вищих рівнів, ніж у Європі.

Прогноз Wells Fargo враховує, зокрема, поширені припущення щодо підвищенням ФРС ключової ставки відразу на 75 базисних пунктів, що має підштовхнути долар до найвищого рівня за останні два роки.

"Посилення долара відбулося швидше, ніж ми очікували", – розповів Нельсон. "На нашу думку, питання паритету — це радше питання "коли", ніж "якщо".

Зниження курсу євро до долара є, зокрема, прагненням інвесторів уникати ризиків та інвестувати в умовно більш "безпечні" активи. Причому тенденція може продовжитися, оскільки прибутковість облігацій Мінфіну США зростає, а інвестори далі виходять із ризикових активів.

Нагадуємо:

У понеділок котирування акцій компаній на світових ринках різко пришвидшили своє падіння на тлі нових прогнозів рішення щодо ставки Федеральної резервної системи США на засіданні наступного тижня.

Долар же, навпаки, мав найбільше чотириденне зростання від початку пандемії. Наразі індекс долара, який відображає його вартість проти кошику твердих валют, зріс на 2,7% до найвищого з початку нульових значення.

Федеральний резерв США у травні підвищив ставку до діапазону 0,75%-1%, найбільше з нульових, зокрема підкреслив невизначеність наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну.