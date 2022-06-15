Курс валют на 15 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни 15 июня не изменился и удерживается на уровне 35–35,7 грн за доллар.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 15 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35-35,7 грн (курс на 14 июня – 35-35,7 грн);

Евро – 36,5-37,5 грн (курс на 14 июня –36,6-37,5 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,1-35,7 грн, Сбербанк – 35-35,75 грн, Укрэксимбанк – 35,25-36 грн, Райффайзен – 35,1-35,9 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке стабильны, однако спред между покупкой и продажей увеличился. Так, к 11:40 они составляли 35,40-35,58 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 35,37-35,62 грн.

Напоминаем:

По прогнозам одного из крупнейших банков США Wells Fargo, евро может сравняться с долларом в течение месяца вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.