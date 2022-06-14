На фоне обвала рынка крупнейшая криптобиржа США Coinbase сокращает 20% штата

На фоне обвала рынка и в ожидании рецессии крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase увольняет 18% работников (около 1100 человек).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что рынок криповалют сейчас на спаде из-за чрезвычайной волатильности, поскольку инвесторы выходят из рискованных активов из-за опасений по поводу рецессии и того, что более высокие показатели инфляции заставят Федеральную резервную систему США активнее повышать процентные ставки.

"Кажется, мы входим в рецессию после более чем десятилетнего экономического бума. Рецессия может привести к очередной крипто-зиме и может длиться длительный период", - заявил главный исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг.

"Хотя экономику и рынки сложно предсказать, мы всегда готовимся к худшему, чтобы можно было управлять бизнесом в любой среде", - добавил он.

Биткоин, самая популярная криптовалюта в мире, упала на 14% в понедельник после того, как криптокредитор Celsius Network заморозил вывод средств и переводы.

Акции Coinbase упали примерно на 5% в начале торгов, а с начала года – примерно на 80%.

За время пандемии штат Coinbase вырос в четыре раза всего за 5 кварталов.

"Расходы на персонал слишком велики, чтобы эффективно работать на этом неопределенном рынке. В нашем случае очевидно, что наняли слишком много людей", - признал Армстронг.

При этом уволенным сотрудникам обещают минимум 14 недель выходного пособия и дополнительные две недели за каждый год работы, четыре месяца медицинского страхования и четыре месяца поддержки психического здоровья по всему миру.

Напомним:

Биткоин продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами.

Во вторник биткоин упал еще на 10% на фоне распродажи крипто-активов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС.

Экономическая правда