Биткоин потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов

Во вторник биткоин упал еще на 10% на фоне распродажи крипто-активов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что к утру вторника биткоин упал до 22 690 долларов.

"Криптовалюты стали символом бегства от спекулятивных активов, поскольку денежно-кредитная политика во всем мире усиливается для борьбы с инфляцией", - пишет агентство.

Замораживание операций криптовалютным кредитором Celsius в понедельник также усилило падение криптовалюты.

По данным Coindesk, по состоянию на 11:38 биткоин торговался по 22 756 дол.

Напомним:

Биткоин продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами.

Экономическая правда