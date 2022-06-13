Bitcoin и Ethereum продолжают падение: причины
Биткоин продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами.
Об этом пишет Reuters.
Celsius Network заморозила вывод средств и переводы, ссылаясь на "экстремальные рыночные условия".
На фоне объявления Celsius капитализация криптовалют упала ниже 1 триллиона долларов впервые с января 2021 года – это повлияло на падение стоимости биткоина на 12%.
После объявления от Celsius Network биткоин упал до 18-месячного минимума в 23 300 долларов.
Вторая самая популярная криптовалюта – Ethereum – упала на 18% до 1 176 долл, самого низкого уровня с января 2021 года.
"За последние несколько недель рынки криптовалют резко ослабли, поскольку повышение процентных ставок и инфляция побудили инвесторов отказаться от рискованных активов на финансовых рынках.
Рынки продолжили распродажи в понедельник после данных об инфляции в США в пятницу, показавших самый большой рост цен с 1981 года", - пишет агентство.
По данным Coindesk, по состоянию на 18:36 по Киеву биткоин торговался по 23 106 долл, Ethereum – 1 225 долл.
Напомним:
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин торгуется на самом низком уровне за 18 месяцев – влияние данных о рекордном росте инфляции в США продолжало отражаться на рисковых активах.
Экономическая правда
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