Bitcoin и Ethereum продолжают падение: причины

Биткоин продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами.

Об этом пишет Reuters.

Celsius Network заморозила вывод средств и переводы, ссылаясь на "экстремальные рыночные условия".

На фоне объявления Celsius капитализация криптовалют упала ниже 1 триллиона долларов впервые с января 2021 года – это повлияло на падение стоимости биткоина на 12%.

После объявления от Celsius Network биткоин упал до 18-месячного минимума в 23 300 долларов.

Вторая самая популярная криптовалюта – Ethereum – упала на 18% до 1 176 долл, самого низкого уровня с января 2021 года.

"За последние несколько недель рынки криптовалют резко ослабли, поскольку повышение процентных ставок и инфляция побудили инвесторов отказаться от рискованных активов на финансовых рынках.

Рынки продолжили распродажи в понедельник после данных об инфляции в США в пятницу, показавших самый большой рост цен с 1981 года", - пишет агентство.

По данным Coindesk, по состоянию на 18:36 по Киеву биткоин торговался по 23 106 долл, Ethereum – 1 225 долл.

Coindesk

Напомним:

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин торгуется на самом низком уровне за 18 месяцев – влияние данных о рекордном росте инфляции в США продолжало отражаться на рисковых активах.

Экономическая правда