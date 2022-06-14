Правительство планирует отменить список критического импорта

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После отмены Верховной Радой налоговых льгот на импорт правительство планирует упразднить перечень товаров и услуг критического импорта, по которому разрешались международные валютные платежи.

Об этом сначала сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, глава комитета Даниил Гетманцев в комментарии ЭП.

Соответствующий список правительство одобрило еще в первый день полномасштабной войны 24 февраля. Он нужен был для того, чтобы в условиях ограничений Национального банка на вывод валюты из Украины, производители и поставщики могли получать критически необходимые для украинцев товары и услуги из-за границы, и при этом умерить отток валюты.

После этого этот список неоднократно расширялся. Как пишет Железняк, уже 90% товаров не находятся под запретом на валютные платежи за границу, а также – 40% услуг.

В комментарии ЭП Гетманцев подтвердил, что правительство планирует упразднить перечень критического импорта. В то же время оба нардепа заметили, что пока непонятно, будет ли речь только о товаре, или об услугах тоже.

Железняк ожидает, что перечень критического импорта может быть отменен в течение месяца до начала июля.

Напоминаем:

Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.