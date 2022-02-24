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Уряд проплатив товари критичного імпорту – Шмигаль

Четвер, 24 лютого 2022, 20:54

Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.

"Ми сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану", – сказав він.

Премʼєр додав, що фінансово-економічний блок уряду продовжує працювати спільно з Національним банком.

Економічна правда

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