Профільний комітет Ради підтримав скасування податкових пільг для імпорту

Податковий комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, проєкт документа підтримали 19 членів комітету, четверо утрималися.

У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що відновлення оподаткування імпорту необхідне для наповнення держбюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги у порівнянні з продукцією, що виробляється всередині країни.

"Щодо імпортних товарів (не авто) - повертається мито та ПДВ. Про що просив бізнес. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту.

Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 1 липня. Паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію", - написав Железняк.

За його словами, також додали норму про те, що уряд може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземних товари, які звільненні з боку наших торгівельних партнерів для України.

Голосування в залі Ради має відбутись наступного тижня.

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Економічна правда