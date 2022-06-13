Мировые рынки быстро падают, а доллар крепнет: что привело к "распродаже" активов

В понедельник котировки акций компаний на мировых рынках резко ускорили свое падение на фоне новых прогнозов решения по ставке Федеральной резервной системы США на заседании на следующей неделе.

Об этом говорится в данных Yahoo Finance.

Так, в течение торгов в понедельник индекс S&P 500, отслеживающий топ-500 компаний в Штате, упал на 3% до 3,782.81 пункта. Как отмечает Financial Times, индекс потерял уже более 20% своего исторического максимума, установленного в январе – явление, известное как "медвежий рынок" ("bear market").

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,11% – отслеживает 30 крупнейших компаний США. Индекс 13 июня котируется на уровне 30,731.37 пункта, что является самым низким значением с февраля прошлого года.

Главный технологический индекс фондового рынка США, Nasdaq Composite, потерял 3,78% капитализации до самого низкого уровня с осени 2020 года – 10,911.63 пункта.

В Европе индекс акций Stoxx 600 упал на 2,1%, что привело к его пятому падению подряд, а в Азии FTSE упал на 2,8%.

Главной причиной падения рынков является опасения относительно сокращения экономики накануне заседания Федрезерва США на следующей неделе. Крупнейшие центробанки мира начали повышать процентные ставки и изымать ликвидность финансовой системы, пишет FT.

Массовая "распродажа" инвесторами своих активов в понедельник обусловлена, прежде всего, обновленными прогнозами аналитиков по ставке ФРС. Все больше специалистов на рынке ожидает повышения стремительного повышения ставки сразу на 0,75 процентного пункта – наиболее агрессивного повышения с 1994 года. Такие ожидания усиливаются неожиданно быстрой инфляцией в США в 8,6% по майским данным.

Ускорение инфляции в странах Европы и Америки обусловлено, в частности, вторжением России в Украину, что повысило расходы на топливо и продукты питания.

Доходность эталонных 10-летних облигаций Минфина США, сигнализирующих стоимость ссуд в мире, поднялась выше 3,29% и достигла наивысшего уровня с 2011 года, поскольку цена инструмента упала. Вместо этого двухлетние ставки подскочили до уровней, которые в последний раз видели до кризиса 2008 года.

Доллар же, напротив, имел самый четырехдневный рост с начала пандемии. В настоящее время индекс доллара, отражающий его стоимость против корзины твердых валют, вырос на 2,7% до самого высокого с начала нулевых значения.