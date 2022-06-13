Вартість Bitcoin впала нижче 25 тисяч доларів: це найнижчий рівень за 18 місяців
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн торгується на найнижчому рівні за 18 місяців - вплив даних про рекордне зростання інфляції в США продовжувало відбиватись на ризикових активах.
Про це пише Bloomberg.
Інші криптовалюти також впали у ціні, оскільки розпродаж триває.
Індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, який оцінює 100 найпопулярніших токенів, впав на 9,7%.
Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями ФРС підняти ставку.
На тлі падіння ринків крипто-фірма Celsius оголосила про призупинення всіх переказів та виведення коштів, пише Reuters.
За даними видання, на ранок понеділка біткоїн впав до 24 888 доларів - мінімуму за 18 місяців.
Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта в світі, впала до 1303 дол.
За даними Coindesk, станом на 11:15 за Києвом біткоїн торгується по 24 746 дол, Ethereum - 1 267 дол.
Економічна правда
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