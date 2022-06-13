Вартість Bitcoin впала нижче 25 тисяч доларів: це найнижчий рівень за 18 місяців

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн торгується на найнижчому рівні за 18 місяців - вплив даних про рекордне зростання інфляції в США продовжувало відбиватись на ризикових активах.

Про це пише Bloomberg.

Інші криптовалюти також впали у ціні, оскільки розпродаж триває.

Індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, який оцінює 100 найпопулярніших токенів, впав на 9,7%.

Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями ФРС підняти ставку.

На тлі падіння ринків крипто-фірма Celsius оголосила про призупинення всіх переказів та виведення коштів, пише Reuters.

За даними видання, на ранок понеділка біткоїн впав до 24 888 доларів - мінімуму за 18 місяців.

Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта в світі, впала до 1303 дол.

За даними Coindesk, станом на 11:15 за Києвом біткоїн торгується по 24 746 дол, Ethereum - 1 267 дол.

coindesk

Економічна правда