Из-за войны Украина потеряла 25% посевных площадей

В результате полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 25% посевных площадей, кроме того изменилась структура засеянных культур.

Об этом первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал на брифинге в Медиацентре Украины.

"Несмотря на потерю 25% посевных площадей, структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году в целом более чем достаточна для обеспечения потребления, которое в свою очередь тоже сократилось из-за массовых перемещений и внешней миграции", – подчеркнул он.

По словам Высоцкого, главным отличием посевной этого года, за исключением экстремального характера ее проведения в условиях боевых действий, является изменение приоритетов у сельхозпроизводителей. В частности, частичное уменьшение производства экспортноориентированного культа. Это может привести к потере экспортного потенциала.

Аграрии изменили структуру посевного клина с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов, в частности блокировка черноморских портов и невозможность выращивания в военное время более ресурсоемких требовательных культур.

По данным Высоцкого, наибольшие изменения в структуре посевов произошли в таких культурах как кукуруза, подсолнечник и соя. Например, посевы сои, наиболее неприхотливой к минудобрениям культуры, составляли чуть меньше предыдущего года – около 1,25 млн га до 1,3 млн га в прошлом году. Посевы подсолнечника сохранились на уровне 4,7 млн. га.

"А вот кукурузы посеяно меньше, чем в прошлом году – 4,6 млн га по сравнению с прошлогодними 5,5 млн га. Хотя она и дает больший урожай, однако, в отличие от других культур, сложна в логистике", – добавил Высоцкий.

Напоминаем:

Урожай в Украине прогнозируется на уровне около 65 млн тонн, в том числе зерновых на уровне 50 млн тонн – это составляет 60% от рекорда прошлого года.

В мае Украина отгрузила на экспорт более 1,7 млн. тонн агропродукции, что на 80% превышает апрельский объем, а речные порты стали главными экспортными воротами.