Україна у травні наростила експорт агропродукції: річпорти стали головними експортними воротами

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У травні Україна відвантажила на експорт понад 1,7 млн тонн агропродукції, що на 80% перевищує квітневий обсяг, а річкові порти стали головними експортними воротами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

У травні відбулася переорієнтація каналів експорту відносно квітня. Водним транспортом, тобто річковими портами та паромними переправами було експортовано 798,8 тис. тонн та 22,1 тис. тонн відповідно. В Мінагро кажуть, що це зробило річкові порти України головними експортними воротами.

Порт Рені відвантажив на експорт 398 тис. тонн продукції, Ізмаїльський порт – 327,9 тис. тонн. Через Володимир-Волинський – Хрубежув було фактично вивезено 206,2 тис. тонн зерна, олійних та продуктів переробки, тоді як через Чоп - Захонь, Чієрна над Тисою – 118,05 тис. тонн.

Залізничним транспортом було відвантажено 709,6 тис. тонн зерна, олійних та продуктів переробки.

У розрізі культур, експорт пшениці зріс з 9,2 тис. тонн у квітні до 43,5 тис. тонн у травні 2022 року, але це майже в 20 разів менше, ніж у травні 2021 року, коли було проекспортовано 857,8 тис. Тонн. У травні суттєво зріс обсяг відвантаженого на експорт соняшнику – з 104 тис. тонн у квітні до 341,8 тис. тонн у травні. Це майже вдвічі перевищує обсяги експорту всього попереднього сезону – 189,6 тис. тонн.

Також Україна проекспортувала вдвічі 11,6 тис тонн ячменю з невеликим скороченням відносно квітня та майже мільйон тонн кукурудзи (+60% відносно квітня). Крім того, протягом травня зріс експорт соєвих бобів (+17%) та шротів (у 2,6 рази). Хоча обсяг проекспортованої соняшникової олії зріс у травні на 56%, цей показник понад як наполовину нижчий за 501,8 тис. тонн у травні 2021 року.