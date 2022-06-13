Рада отложила рассмотрение законопроекта по отмене импортных льгот на товары и авто

Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный законопроект №7418 об отмене импортных льгот на товары и автомобили в июне, но на этой неделе голосования не будет.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Голосование в Раде по законопроекту №7418 на этой неделе не будет. Но будет в июне", – написал нардеп.

Напомним:

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.

Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.

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Экономическая правда