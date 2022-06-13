Все разделы
Укр / Рус

Рада отложила рассмотрение законопроекта по отмене импортных льгот на товары и авто

Понедельник, 13 июня 2022, 12:08 - Алексей Павлыш

Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный законопроект №7418 об отмене импортных льгот на товары и автомобили в июне, но на этой неделе голосования не будет.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Голосование в Раде по законопроекту №7418 на этой неделе не будет. Но будет в июне", – написал нардеп.

Напомним:

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.

Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.

Читайте также: Нулевое растаможивание авто прикроют. Когда это может произойти и почему власть передумала

Довоенные налоги и пошлины возвращаются. Какие льготы хочет порезать Кабмин и почему?

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

авто Рада
Материалы по теме
Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге на 36 миллиардов рублей – СМИ 10 июня 2022, 18:40
Автобусное сообщение возобновилось во всех районах Киевщины 10 июня 2022, 14:44
Карпулинг, подержанные авто и электрокары – что будут выбирать украинцы после войны 10 июня 2022, 08:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте