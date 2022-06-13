В МАГАТЭ подтверждают возобновление связи с ЗАЭС, но настаивают на визите

Восстановление после двухнедельного перерыва удаленной передачи жизненно важных данных о гарантиях с оккупированной ЗАЭС является важным и положительным шагом, но быстрый визит специалистов МАГАТЭ на станцию ​​все равно необходим.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в воскресенье.

"Гендиректор отметил восстановление передачи данных как важный и положительный шаг. Вместе с тем он подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее отправиться на объект для проведения основных мер по проверке ядерных материалов, которые невозможно осуществить дистанционно", - говорится в заявлении организации.

По словам Гросси, изображения, записанные камерами наблюдения МАГАТЭ в период прекращения передачи данных, сейчас загружаются для просмотра инспекторами агентства, чтобы подтвердить, что преемственность данных не была потеряна.

"Интервал проведения инвентаризационных проверок на АЭС не может превышать установленную продолжительность. Это особенно критично на двух блоках ЗАЭС.

Физическая проверка находящегося в них ядерного материала является предварительным условием гарантий перед их повторным запуском", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Если я не смогу направить инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение мер в Украине будет скомпрометировано", - резюмировал Гросси.

Напомним:

Возобновлена ​​связь между серверами временно оккупированной Запорожской АЭС по контролю над ядерным материалом и МАГАТЭ.