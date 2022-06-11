Возобновлена ​​связь между оккупированной ЗАЭС и МАГАТЭ

Возобновлена ​​связь между серверами временно оккупированной Запорожской АЭС по контролю над ядерным материалом и МАГАТЭ.

Об этом говорится в соцсетях компании.

Там напомнили, что связь была потеряна 30 мая, когда российские оккупанты отключили в Энергодаре Водафон. Именно с этим мобильным оператором Международное агентство по атомной энергии имеет контракт на передачу данных.

"Однако все данные за этот период были сохранены на защищенных серверах ЗАЭС и непосредственно после обновления связи их передали в МАГАТЭ. О чем от Агентства поступило соответствующее сообщение", - говорится в сообщении.

Именно отсутствие у МАГАТЭ этих данных и невозможность их получить привычным способом, генеральный директор МАГАТЭ называл основной причиной необходимости персонально посетить ЗАЭС.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в Международном агентстве атомной энергетики планируют визит в Запорожскую АЭС, но в Энергоатоме говорят, что это заявление является попыткой попасть на объект, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов.