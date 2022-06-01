Россия не смогла заплатить по долгам, цены на квартиры растут: итоги дня

О дефолте. Россия не смогла выплатить инвесторам проценты в размере 1,9 млн долл и повлекла за собой страховую выплату – несмотря на это суммы недостаточно, чтобы вызвать кросс-дефолт по другим инструментам.

О газе. Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE заплатили за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой.

О жилье. Цены на квартиры в новостройках растут в гривневом и долларовом эквиваленте по сравнению с довоенным уровнем.

О фальсификациях. Государственное бюро расследований наложило арест на сжиженный газ, который полугосударственная Укрнефть ранее продала на бирже вдвое дешевле рыночной цены – это могло нанести ей убыток в 300 млн грн.

О тарифах. Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК "Нафтогаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).