Немецкие энергоконцерны Uniper и RWE заплатили за российский газ через "Газпромбанк"

Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE заплатили за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления компаний.

Российская схема платежей за газ предполагает, что покупатель должен переводить иностранную валюту на валютный счет, а затем "Газпромбанк", продав валюту на Московской бирже, зачисляет вырученные рубли на рублевый счет.

Агентство добавляет, что эта схема показала "трещины" в объединенной позиции Европы в ответ на вторжение РФ в Украину, поскольку некоторые страны отказываются платить по новой схеме, а другие находят способы выполнить требования.

"Uniper и RWE, два крупных немецких импортера российского газа, заявили, что создадут счета в РФ в соответствии с действующим законодательством о санкциях, чтобы обеспечить продление потоков газа", - добавляет издание.

"Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper рассчитывается в евро в соответствии с новым механизмом оплаты", - говорится в электронном комментарии Uniper для Reuters.

Спикер RWE также подтвердил, что евро были перечислены на российский счет, созданный для осуществления платежей.

В прошлом месяце Uniper заявила, что первый платеж согласно новым инструкциям будет произведен в конце мая.

Uniper также отметила, что этот процесс скоординирован с правительством Германии и отвечает инструкциям ЕС.

В апреле Еврокомиссия сообщила, что санкции ЕС не запрещают открывать счет в "Газпромбанке", хотя отметила, что клиенты могут просить российскую сторону выполнять обязательства по контракту так, как до одобрения последних российских требований об оплате по схеме двойных счетов, в евро или долларах и в рублях для конвертации.

Представитель Еврокомиссии в мае прокомментировал, что нарушением санкций будет считаться то, что выходит за рамки оплаты в евро на счет в "Газпроме", но в ЕС продолжают жаловаться на неясность, считается ли нарушением санкций открытие счета в рублях для конвертации.

В РФ заявили, что обнародуют полный перечень компаний, открывших счета в рублях в "Газпромбанке".

Экономическая правда