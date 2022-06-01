За апрель ВВП России упал на 3%

В апреле 2022 года ВВП России снизился на 3% в годовом измерении, после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе,

Об этом сообщает местное Минэкономразвития, передает Интерфакс.

Там объяснили результат "беспрецедентным санкционным давлением", которое вызвало транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса.

Напоминаем:

Министерство финансов России во внутренних оценках прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста". Публично в ведомстве эту цифру отрицают.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году, России – на 8,5%.

Банк России ожидает, что по итогам 2022 г. ВВП РФ сократится на 8-10%.