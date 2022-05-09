Минфин РФ ожидает падения ВВП страны, которое может стереть "десятилетие развития"

Министерство финансов России прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз российского Минфина и близкого собеседника.

Согласно внутреннему прогнозу Минфина, Россия сталкивается с глубочайшим экономическим сокращением почти за три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками. Публичного прогноза пока нет.

Такая оценка Министерства финансов поставила бы экономическую боль на одном уровне с потрясениями начала 1990-х годов, когда плановая экономика России пыталась перестроиться к капитализму и претерпела наибольшее сокращение со времен Второй мировой.

Если прогноз Минфина окажется точным, это уничтожит около десятилетия экономического роста, заявил один из собеседников агентства.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в официальном прогнозе снижение ВВП России составит более 10%. В российском Минэкономики ожидают сокращения на 8%.

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Напоминаем:

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году, России – на 8,5%.

Банк России ожидает, что по итогам 2022 г. ВВП РФ сократится на 8-10%.