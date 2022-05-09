Fozzy Group возобновила работу завода в Ворзеле

Торговая группа Fozzy Group, включающая сети супермаркетов Сильпо и Фора, возобновила работу законсервированного завода в Ворзеле.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Группа возобновила производство хлеба, кондитерских изделий и обжарки кофе на Ворзельском заводе в Киевской области. Напомним, что 2 апреля ВСУ освободили от российских захватчиков всю Киевскую область после месяца оккупации.

В Fozzy говорят, что благодаря восстановленному электро- и водоснабжению у группы появилась возможность расконсервировать завод. Сейчас на работу вернулись 150 специалистов, работают три цеха.

"Уже возобновлена работа цеха по изготовлению шоколадных изделий "Собственная кондитерская", цеху по заготовке хлеба и хлебобулочных изделий "Крафтяр" и для хлебной мастерской Boulangerie Artisan", - сообщила компания. Также к работе вернулся третий цех по свежему обжариванию кофе.

Отмечается, что на предприятии обжаривается и фасуется 36 тонн кофе, производится более 10 тонн шоколадных изделий и заготовляется 236 тонн хлебобулочных изделий в месяц.