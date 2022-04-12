"Сільпо" частково відновила роботу двох складів під Києвом

Мережа супермаркетів "Сільпо" частково запускає роботу двох складів під Києвом, а також 18 магазинів у Києві та області, Сумах, Чернігові, Харкові.

Про це повідомляє пресслужба рітейлера.

"Щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово закриті супермаркети. В останні два дні ми частково запустили два склади під Києвом, так що постачання продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах", – йдеться у повідомленні.

Так, найближчим часом у Києві працюватиме 80 супермаркетів "Сільпо", у Київській області – 18, у Харкові – 9, у Сумах – 3, у Чернігові – 2.

До мережі "Сільпо" входять 325 супермаркетів у 60 містах України. Мережа входить до групи Fozzy Group.

Актуальний перелік працюючих магазинів та графік їх роботи можна дізнатися за посиланням.

Економічна правда