Всі розділи
Укр / Рус

"Сільпо" частково відновила роботу двох складів під Києвом

Вівторок, 12 квітня 2022, 19:36 - Економічна правда

Мережа супермаркетів "Сільпо" частково запускає роботу двох складів під Києвом, а також 18 магазинів у Києві та області, Сумах, Чернігові, Харкові.

Про це повідомляє пресслужба рітейлера.

"Щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово закриті супермаркети. В останні два дні ми частково запустили два склади під Києвом, так що постачання продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах", – йдеться у повідомленні.

Так, найближчим часом у Києві працюватиме 80 супермаркетів "Сільпо", у Київській області – 18, у Харкові – 9, у Сумах – 3, у Чернігові – 2.

До мережі "Сільпо" входять 325 супермаркетів у 60 містах України. Мережа входить до групи Fozzy Group.

Актуальний перелік працюючих магазинів та графік їх роботи можна дізнатися за посиланням.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ритейл нерухомість продукти
Матеріали за темою
У російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки і будівельної хімії 12 квітня 2022, 10:10
У РФ будівельні матеріали для офісної нерухомості подорожчали на 30-50% 11 квітня 2022, 17:20
У РФ продавці електроніки розширюють продаж уживаних гаджетів 11 квітня 2022, 12:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті