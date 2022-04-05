У Сільпо зруйновані 23 магазини, поступово відновлює роботу решта

Торговельна мережа "Сільпо" (Fozzy Group) втратила 23 магазини через війну, але протягом найближчих тижнів планує відновити роботу до 30 магазинів у Києві та на звільнених територіях.

Про це повідомила пресслужба Сільпо.

Компанія зазначила, що 260 магазинів мережі продовжують працювати щодня і забезпечувати роботою 34 тисячі українців.

Загалом 68 магазинів мережі зараз закриті (5 807 робочих місць), з них 23 – зруйновані (2 102 робочі місця). При цьому з деякими точками поки що немає зв'язку, порушені ланцюжки поставки та стабільність асортименту. Кількість робочих годин у магазинах при цьому скоротили на 20%.

У компанії кажуть, шо переважно вдалося відновити працездатність логістичних ланцюжків. Найважча ситуація з замороженими продуктами, склад яких знищено під Броварами. Також довелося закрити склад у Харкові (101 робоче місце).

Загалом у Сільпо зараз працюють чотири власні склади, і ще один вдалося перенести – у підсумку, кількість робочих місць у логістиці становить 96% довоєнного рівня.

Також мережа була змушена майже повністю зупинити власне виробництво продуктів. Деякі лінії вдалося евакуювати і запустити на заході України, завдяки чому збереглося 88 робочих місць з 513. Сільпо сподіваємося незабаром почати відновлювати завод у Ворзелі та повернути 298 фахівців на роботу.

Чимало проєктів у маркетингу, ІТ та комерції довелося скоротити, відтак зі співробітниками задіяних офісів тимчасово були призупинені трудові відносини, або їх перевели на роботу у інші, критичні у стані війни, сфери.

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