Forbes: некоторые заправки саботируют госрегулирование и продают топливо на втридорога

Несмотря на госрегулирование цен на горючее, некоторые АЗС продают на треть дороже и придумывают разные схемы оплаты.

Об этом пишет Forbes.

По оценке аналитика Upeco Александра Сиренко, около 1000 заправок, или 25% всего рынка отказались от правил государства.

Так, например, в сети АЗС NG в Виннице бензин продают только по талонам. Чтобы купить талон, нужно оплатить счет минимально на 200 литров по цене 55,5 грн за литр. На заправке АЗС Oil-x в Житомире "заправляют только своих". Чтобы стать "своим", нужно приехать на эту АЗС и договориться.

В Коломне Ивано-Франковской области бензин находится на одной из двух АЗС сети GOG. На этой заправке действуют ограничения – 20 литров на одну машину, цена – 56,5 грн/литр.

Напоминаем:

В четверг Минэкономики повысило средние расчеты для горючего, поэтому сети автозаправочных станций откорректировали свои цены на стелах.

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы проблема с дефицитом горючего на автозаправочных станциях будет скоро решена, но цены несколько возрастут.