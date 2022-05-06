Горючее на АЗС снова подорожало: цены

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В четверг Минэкономики повысило средние расчеты для горючего, поэтому сети автозаправочных станций откорректировали свои цены на стелах.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, ценовом мониторинге Консалтинговой группы "А-95", публикуемом enkorr.

Так, по последним расчетам, средняя стоимость горючего, установленная Министерством экономики, была 35,63 грн для дизельного топлива и 31,19 грн для бензинов. С учетом определенной рядом торговой надбавки, максимальные розничные цены составляют 42,63 грн. и 37,69 грн. для дизтоплива и бензинов соответственно.

Как следствие, АЗС также повысили свои цены на топливо. В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64 – 1,72 коп/л, до 37,69 – 39,57 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до максимума в 42,63 грн/л. Столько же подорожало горючее в сети "Привата".

Компания А-95 А-95+ ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 WOG 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 Авиас 37,74 1,64 38,29 1,69 42,63 1,97 Укрнафта 37,69 1,64 38,29 1,74 42,63 1,97 AMIC 39,57 42,63 1,97 Shell 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 SOCAR БРСМ-Нафта 39,54 1,70 44,74 2,05 KLO 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 Prime 58,00 12,00 53,00 0,00 Автотранс UPG 37,60 1,60 39,10 1,30 42,60 2,00 Prime 58,00 12,00 53,00 0,00 BVS 39,57 1,72 42,63 -0,06 Chipo 37,69 1,64 39,57 1,72 44,76 2,07 Авантаж 7 Mango 37,69 1,64 42,63 1,97 Средняя цена в Украине: 38,21 1,81 39,03 1,74 42,98 1,77

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Напоминаем:

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы проблема с дефицитом горючего на автозаправочных станциях будет скоро решена, но цены несколько возрастут.