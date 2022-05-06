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Горючее на АЗС снова подорожало: цены

Пятница, 6 мая 2022, 15:50 - Дана Гордийчук
 
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В четверг Минэкономики повысило средние расчеты для горючего, поэтому сети автозаправочных станций откорректировали свои цены на стелах.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, ценовом мониторинге Консалтинговой группы "А-95", публикуемом enkorr.

Так, по последним расчетам, средняя стоимость горючего, установленная Министерством экономики, была 35,63 грн для дизельного топлива и 31,19 грн для бензинов. С учетом определенной рядом торговой надбавки, максимальные розничные цены составляют 42,63 грн. и 37,69 грн. для дизтоплива и бензинов соответственно.

Как следствие, АЗС также повысили свои цены на топливо. В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64 – 1,72 коп/л, до 37,69 – 39,57 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до максимума в 42,63 грн/л. Столько же подорожало горючее в сети "Привата".

Компания

А-95

А-95+

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

WOG

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

Авиас

37,74

1,64

38,29

1,69

42,63

1,97

Укрнафта

37,69

1,64

38,29

1,74

42,63

1,97

AMIC

39,57

42,63

1,97

Shell

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

SOCAR

БРСМ-Нафта

39,54

1,70

44,74

2,05

KLO

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

Prime

58,00

12,00

53,00

0,00

Автотранс

UPG

37,60

1,60

39,10

1,30

42,60

2,00

Prime

58,00

12,00

53,00

0,00

BVS

39,57

1,72

42,63

-0,06

Chipo

37,69

1,64

39,57

1,72

44,76

2,07

Авантаж 7

Mango

37,69

1,64

42,63

1,97

Средняя цена в Украине:

38,21

1,81

39,03

1,74

42,98

1,77

Читайте также: Ноли на стелах: почему на АЗС нет горючего и когда появится

Напоминаем:

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы проблема с дефицитом горючего на автозаправочных станциях будет скоро решена, но цены несколько возрастут.

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АЗС
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