Горючее на АЗС снова подорожало: цены
В четверг Минэкономики повысило средние расчеты для горючего, поэтому сети автозаправочных станций откорректировали свои цены на стелах.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, ценовом мониторинге Консалтинговой группы "А-95", публикуемом enkorr.
Так, по последним расчетам, средняя стоимость горючего, установленная Министерством экономики, была 35,63 грн для дизельного топлива и 31,19 грн для бензинов. С учетом определенной рядом торговой надбавки, максимальные розничные цены составляют 42,63 грн. и 37,69 грн. для дизтоплива и бензинов соответственно.
Как следствие, АЗС также повысили свои цены на топливо. В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64 – 1,72 коп/л, до 37,69 – 39,57 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до максимума в 42,63 грн/л. Столько же подорожало горючее в сети "Привата".
|
Компания
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
WOG
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Авиас
|
37,74
|
1,64
|
38,29
|
1,69
|
42,63
|
1,97
|
Укрнафта
|
37,69
|
1,64
|
38,29
|
1,74
|
42,63
|
1,97
|
AMIC
|
39,57
|
42,63
|
1,97
|
Shell
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
SOCAR
|
БРСМ-Нафта
|
39,54
|
1,70
|
44,74
|
2,05
|
KLO
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|
53,00
|
0,00
|
Автотранс
|
UPG
|
37,60
|
1,60
|
39,10
|
1,30
|
42,60
|
2,00
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|
53,00
|
0,00
|
BVS
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
-0,06
|
Chipo
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
44,76
|
2,07
|
Авантаж 7
|
Mango
|
37,69
|
1,64
|
42,63
|
1,97
|
Средняя цена в Украине:
|
38,21
|
1,81
|
39,03
|
1,74
|
42,98
|
1,77
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Напоминаем:
Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.
Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы проблема с дефицитом горючего на автозаправочных станциях будет скоро решена, но цены несколько возрастут.
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