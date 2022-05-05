Нефтегигант Shell продает российскую сеть АЗС – СМИ

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Нефтяная компания Shell нашла покупателя на свою сеть автозаправочных станций в России – им может стать "Лукойл".

Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на источник Forbes в англо-нидерландской компании.

О соответствующем решении сотрудников российского офиса сообщили 5 мая. Соглашение пока не подписано, стороны находятся в процессе переговоров. В то же время, компанию-покупателя Shell не разглашала.

Представитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами".

Отмечено, что Shell продает все заправки вместе с персоналом при условии, что сотрудники будут получать текущие зарплаты до конца года. В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые трудятся под брендом Shell на условиях франшизы.

Собеседник издания на топливном рынке отмечают, что бизнесом Shell заинтересовались несколько игроков, в частности – "ЛУКойл", которого в российском офисе Shell считают наиболее вероятным покупателем.

Forbes отмечает, что вместе с сетью АЗС Shell хочет избавиться от своего завода по производству смазочных материалов вместе с долгами – кредиты ООО "Шелл нефть", на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 9 млрд рублей (138 млн долларов).

В квартальной отчетности компании Shell сообщила, что потратила на постепенном выходе с российского рынка 4,2 млрд. долларов за первые три месяца года.

От российских активов намерены отказываться и другие нефтяные гиганты. В частности, такие планы заявляли ExxonMobil, BP и Equinor.

Напоминаем:

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2". Shell также полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке и работает над тем, чтобы исключить российскую нефть из поставок.

Также компания будет изымать нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ с российского рынка. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.





