"Десвифтизация" всех российских банков "на столе" в ЕС с 24 февраля - член группы по вопросам санкций

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Отключение от международной платежной системы SWIFT всех российских банков лежит на столе во всех властных западных кабинетах с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля.

Об этом рассказал член Международной рабочей группы по санкциям против России при президенте, или группы "Ермака-Макфола" Андрей Пышный в интервью ЭП.

По его словам, отключение всех российских банков от SWIFT была бы адекватной и эффективной реакцией в ответ на вторжение, и Украина продолжает настаивать на этом.

После пятой волны санкций, расширение "десвифтизации" на все российские банки, считает Пышный, является не только вполне возможным, но и закономерным и необходимым шагом. При этом, добавил он, большинство рисков, с которыми пришлось столкнуться западным компаниям, минимизированы или уже реализованы.

"Российский финансовый сектор не просто токсичен, он ядовит. Я не вижу никаких препятствий для введения полного блокирующего пакета санкций против банковского сектора, включая Сбер и Газпромбанк. Собственно, это мы и рекомендуем сделать как можно скорее, – комментирует банкир.

По его мнению, единственным объяснением оттягивания такого шага является попытка сохранить постепенность и растущий эффект санкционного давления из расчета, что "продвижение давления будет стимулировать путинский режим прийти в себя".

"По моему личному убеждению, надеяться на это - бесполезная потеря времени", - резюмирует Пышный.

Больше о том, как Украина требует больших санкций против агрессора, в интервью: "Отказ от газа из России стоит ЕС меньше первого года ковиду". Член группы по санкциям Андрей Пышный

Напоминаем:

Рабочая группа при президенте показала план санкций, которые Украина будет предлагать ввести против РФ: помимо энергетического эмбарго в нем есть меры, которые не должны допустить избегания уже наложенных санкций и усилить финансовую изоляцию врага.