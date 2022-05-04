УЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов

Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов – в компании уверяют, что держат ситуацию под контролем.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Задержки пассажирских поездов по состоянию на 10:30:

№22 Трускавец — Харьков (+10:11 ч);

№12 Львов — Одесса (+9:39 ч);

№60 Чоп — Киев (+9:36 ч);

№50 Трускавец — Киев (+9:01 ч);

№96 Рахов — Киев (+8:46 ч);

№56 Раз — Киев (+8:28 ч);

№30 Ужгород — Киев (+8:22 ч);

№13 Киев — Солотвино (+8:20 ч);

№3 Львов — Запорожье (+8:08 ч);

№37 Ужгород — Одесса (+9:44 ч);

№135 Черновцы — Олеса (+7:30 ч);

№43 Ивано-Франковск — Киев (+7:18 ч);

№8 Черновцы — Киев (+6:56 ч);

№82 Ужгород — Киев (+6:07 ч);

№25 Рахов — Одесса (+5:59 ч);

№81 Киев — Ужгород (+5:51 ч);

№46 Лозовая — Ужгород (+5:31 ч);

№6 Запорожье — Ивано-Франковск (+5:28 ч);

№49 Киев — Трускавец (+5:23 ч);

№29 Киев — Ужгород (+5:15 ч);

№146 Ужгород — Львов (+5:14 ч);

№45 Ужгород — Лозовая (+4:41 ч);

№149 Полтава — Черновцы (+4:40 ч);

№59 Киев — Чоп (+4:38 ч);

№7 Киев — Черновцы (+4:24 ч);

№91 Киев — Львов (+3:59 ч);

№38 Одесса — Ужгород (+3:47 ч);

№92 Одесса — Харьков (+3:38 ч);

№231 Днепр — Львов (+3:38 ч);

№120 Львов — Запрожжье (+2:57 ч);

№175 Запорожье - Жмеринка (+2:48 ч);

№8 Одесса — Харьков (+2:43 ч);

№11 Одесса — Львов (+2:24 ч);

№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:05 ч);

№17 Харьков — Львов (+1:56 ч);

№85 Запорожье - Львов (+1:36 ч);

№67 Киев - Варшава (+1:30 ч);

№41 Днепр — Львов (+1:19 ч);

№119 Запорожье — Львов (+1:13 ч);

№774 Львов-Дарница (+7:30 ч);

№716 Перемышль — Киев (+5:30 ч);

№705 Киев — Перемышль (+7:30 ч);

№743 Дарница — Львов (+4 ч);

№710 Львов — Дарница (+3:59 ч).

"Задержки сокращаются по обороту каждого поезда, держим ситуацию под контролем и продолжаем обновлять для вас информацию каждый час на uz-vezemo.com.

Для пассажиров и бригад поездов с наибольшей задержкой Укрзализныця вместе с World Central Kitchen и другими друзьями железной дороги – как рестораторами, так и волонтерами – организуют более 25 тысяч порций бесплатных ланчей на вокзалах Харькова, Днепра, Киева, Запорожья, Полтавы, Яремче, Ужгорода, Львова и точечно других городов", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что посмотреть актуальное время задержки поездов можно и в чат-боте Укрзализныци в мессенджерах:

Напомним:

Укрзализныця предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры.

Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.

Экономическая правда