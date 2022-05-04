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УЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов

Среда, 4 мая 2022, 11:10 - Алексей Павлыш

Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов – в компании уверяют, что держат ситуацию под контролем.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Задержки пассажирских поездов по состоянию на 10:30:

  • №22 Трускавец — Харьков (+10:11 ч);
  • №12 Львов — Одесса (+9:39 ч);
  • №60 Чоп — Киев (+9:36 ч);
  • №50 Трускавец — Киев (+9:01 ч);
  • №96 Рахов — Киев (+8:46 ч);
  • №56 Раз — Киев (+8:28 ч);
  • №30 Ужгород — Киев (+8:22 ч);
  • №13 Киев — Солотвино (+8:20 ч);
  • №3 Львов — Запорожье (+8:08 ч);
  • №37 Ужгород — Одесса (+9:44 ч);
  • №135 Черновцы — Олеса (+7:30 ч);
  • №43 Ивано-Франковск — Киев (+7:18 ч);
  • №8 Черновцы — Киев (+6:56 ч);
  • №82 Ужгород — Киев (+6:07 ч);
  • №25 Рахов — Одесса (+5:59 ч);
  • №81 Киев — Ужгород (+5:51 ч);
  • №46 Лозовая — Ужгород (+5:31 ч);
  • №6 Запорожье — Ивано-Франковск (+5:28 ч);
  • №49 Киев — Трускавец (+5:23 ч);
  • №29 Киев — Ужгород (+5:15 ч);
  • №146 Ужгород — Львов (+5:14 ч);
  • №45 Ужгород — Лозовая (+4:41 ч);
  • №149 Полтава — Черновцы (+4:40 ч);
  • №59 Киев — Чоп (+4:38 ч);
  • №7 Киев — Черновцы (+4:24 ч);
  • №91 Киев — Львов (+3:59 ч);
  • №38 Одесса — Ужгород (+3:47 ч);
  • №92 Одесса — Харьков (+3:38 ч);
  • №231 Днепр — Львов (+3:38 ч);
  • №120 Львов — Запрожжье (+2:57 ч);
  • №175 Запорожье - Жмеринка (+2:48 ч);
  • №8 Одесса — Харьков (+2:43 ч);
  • №11 Одесса — Львов (+2:24 ч);
  • №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:05 ч);
  • №17 Харьков — Львов (+1:56 ч);
  • №85 Запорожье - Львов (+1:36 ч);
  • №67 Киев - Варшава (+1:30 ч);
  • №41 Днепр — Львов (+1:19 ч);
  • №119 Запорожье — Львов (+1:13 ч);
  • №774 Львов-Дарница (+7:30 ч);
  • №716 Перемышль — Киев (+5:30 ч);
  • №705 Киев — Перемышль (+7:30 ч);
  • №743 Дарница — Львов (+4 ч);
    №710 Львов — Дарница (+3:59 ч).

"Задержки сокращаются по обороту каждого поезда, держим ситуацию под контролем и продолжаем обновлять для вас информацию каждый час на uz-vezemo.com.

Для пассажиров и бригад поездов с наибольшей задержкой Укрзализныця вместе с World Central Kitchen и другими друзьями железной дороги – как рестораторами, так и волонтерами – организуют более 25 тысяч порций бесплатных ланчей на вокзалах Харькова, Днепра, Киева, Запорожья, Полтавы, Яремче, Ужгорода, Львова и точечно других городов", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что посмотреть актуальное время задержки поездов можно и в чат-боте Укрзализныци в мессенджерах:

Напомним:

Укрзализныця предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры.

Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.

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