УЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов
Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов – в компании уверяют, что держат ситуацию под контролем.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Задержки пассажирских поездов по состоянию на 10:30:
- №22 Трускавец — Харьков (+10:11 ч);
- №12 Львов — Одесса (+9:39 ч);
- №60 Чоп — Киев (+9:36 ч);
- №50 Трускавец — Киев (+9:01 ч);
- №96 Рахов — Киев (+8:46 ч);
- №56 Раз — Киев (+8:28 ч);
- №30 Ужгород — Киев (+8:22 ч);
- №13 Киев — Солотвино (+8:20 ч);
- №3 Львов — Запорожье (+8:08 ч);
- №37 Ужгород — Одесса (+9:44 ч);
- №135 Черновцы — Олеса (+7:30 ч);
- №43 Ивано-Франковск — Киев (+7:18 ч);
- №8 Черновцы — Киев (+6:56 ч);
- №82 Ужгород — Киев (+6:07 ч);
- №25 Рахов — Одесса (+5:59 ч);
- №81 Киев — Ужгород (+5:51 ч);
- №46 Лозовая — Ужгород (+5:31 ч);
- №6 Запорожье — Ивано-Франковск (+5:28 ч);
- №49 Киев — Трускавец (+5:23 ч);
- №29 Киев — Ужгород (+5:15 ч);
- №146 Ужгород — Львов (+5:14 ч);
- №45 Ужгород — Лозовая (+4:41 ч);
- №149 Полтава — Черновцы (+4:40 ч);
- №59 Киев — Чоп (+4:38 ч);
- №7 Киев — Черновцы (+4:24 ч);
- №91 Киев — Львов (+3:59 ч);
- №38 Одесса — Ужгород (+3:47 ч);
- №92 Одесса — Харьков (+3:38 ч);
- №231 Днепр — Львов (+3:38 ч);
- №120 Львов — Запрожжье (+2:57 ч);
- №175 Запорожье - Жмеринка (+2:48 ч);
- №8 Одесса — Харьков (+2:43 ч);
- №11 Одесса — Львов (+2:24 ч);
- №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:05 ч);
- №17 Харьков — Львов (+1:56 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+1:36 ч);
- №67 Киев - Варшава (+1:30 ч);
- №41 Днепр — Львов (+1:19 ч);
- №119 Запорожье — Львов (+1:13 ч);
- №774 Львов-Дарница (+7:30 ч);
- №716 Перемышль — Киев (+5:30 ч);
- №705 Киев — Перемышль (+7:30 ч);
- №743 Дарница — Львов (+4 ч);
№710 Львов — Дарница (+3:59 ч).
"Задержки сокращаются по обороту каждого поезда, держим ситуацию под контролем и продолжаем обновлять для вас информацию каждый час на uz-vezemo.com.
Для пассажиров и бригад поездов с наибольшей задержкой Укрзализныця вместе с World Central Kitchen и другими друзьями железной дороги – как рестораторами, так и волонтерами – организуют более 25 тысяч порций бесплатных ланчей на вокзалах Харькова, Днепра, Киева, Запорожья, Полтавы, Яремче, Ужгорода, Львова и точечно других городов", - говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что посмотреть актуальное время задержки поездов можно и в чат-боте Укрзализныци в мессенджерах:
Напомним:
Укрзализныця предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры.
Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.
По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.
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