Враг обстрелял шесть железнодорожных станций, повреждения тяжелые – глава УЗ
Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.
Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.
Отмечается, что среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет.
Камышин напомнил, что задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, а остальные уедут в течение 2-х часов, отметил глава УЗ.
"Повреждение инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - сообщил Камышин.
По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.
Также две выпущенные ракеты из Каспийского направления попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, погибли и ранены, о чем Суспільному сообщили в Оперативном командовании "Юг".
В Закарпатской ОВА сообщили о попадании ракеты в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. Информацию о пострадавших уточняют.
Напоминаем:
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов "Укрзалізниці" будет направляться с задержкой. Список.
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