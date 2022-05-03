Враг обстрелял шесть железнодорожных станций, повреждения тяжелые – глава УЗ

Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

Отмечается, что среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет.

Камышин напомнил, что задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, а остальные уедут в течение 2-х часов, отметил глава УЗ.

"Повреждение инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - сообщил Камышин.

По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.

Также две выпущенные ракеты из Каспийского направления попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, погибли и ранены, о чем Суспільному сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В Закарпатской ОВА сообщили о попадании ракеты в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. Информацию о пострадавших уточняют.

Напоминаем:

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов "Укрзалізниці" будет направляться с задержкой. Список.