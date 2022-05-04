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УЗ предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге

Среда, 4 мая 2022, 10:11 - Алексей Павлыш

Укрзализныця предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, по состоянию на 9:30:

  • №6018 Пятихатки-Стыкова – Днепр (+20 мин);
  • №6466 Тимково – Пятихатки (курсирует со станции Висунь вместо станции Тимково);
  • №6485 Никополь – Тимково (курсирует на станцию Высунь вместо станции Тимково);
  • №6476 Тимково – Никополь (курсирует со станции Высунь).

Напомним:

Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.

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Укрзализныця
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