УЗ предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге

Укрзализныця предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, по состоянию на 9:30:

№6018 Пятихатки-Стыкова – Днепр (+20 мин);

№6466 Тимково – Пятихатки (курсирует со станции Висунь вместо станции Тимково);

№6485 Никополь – Тимково (курсирует на станцию Высунь вместо станции Тимково);

№6476 Тимково – Никополь (курсирует со станции Высунь).

Напомним:

Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.

Экономическая правда