УЗ предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге
Укрзализныця предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Так, по состоянию на 9:30:
- №6018 Пятихатки-Стыкова – Днепр (+20 мин);
- №6466 Тимково – Пятихатки (курсирует со станции Висунь вместо станции Тимково);
- №6485 Никополь – Тимково (курсирует на станцию Высунь вместо станции Тимково);
- №6476 Тимково – Никополь (курсирует со станции Высунь).
Напомним:
Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.
По данным Львовской ОВА известно, что в городе повреждены железнодорожные подстанции. Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Каменском районе зафиксировано два попадания, которые сильно повредили железнодорожную инфраструктуру.
Экономическая правда
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