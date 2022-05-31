"Газпром" первым из российских компаний ушел с Лондонской биржи

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Лондонская фондовая биржа заявила, что отменила допуск к торгам ценными бумагами российской энергетической компании "Газпром" по требованию компании.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение на сайте LSE.

Ранее в этом месяце "Газпром" сообщил Управлению по вопросам финансового контроля о своем намерении отменить стандартный список депозитарных расписок, представляющих акции компании, в официальном списке Лондонской фондовой биржи.

Ожидалось, что исключение вступит в силу 31 мая. Это делает Газпром первой российской компанией, проведшей делистинг по требованию Кремля после российского вторжения в Украину.

Напоминаем:

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение – правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.

"Газпром" обращался в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.

Российские компании обязали вернуться на фоне падения акций крупнейших российских эмитентов на Лондонской бирже (LSE) после вторжения РФ в Украину 24 февраля. На рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".