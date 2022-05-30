Netflix окончательно перестал работать в РФ

Стриминговая платформа Netflix перестала с пятницы, 27 мая, работать на территории РФ.

Об этом пресс-секретарь компании сообщил в комментарии агентству AFP.

Сайт и приложение Netflix не были доступны с пятницы, и теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.

"Это проведение выхода с российского рынка", объявленного в марте, отметил представитель Netflix. Отмечается, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.

Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года, но в России она была второстепенным игроком.

В апреле к акционерам компания заявила, что потеряла 700 тысяч пользователей с платными подписками в результате выхода из России.

Напоминаем:

Пользователи Netflix из России в ночь с 26 на 27 мая начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN.

Netflix 6 марта объявил о прекращении работы в России, однако затем продолжал добавлять контент как с дубляжем, так и с российскими субтитрами.