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Netflix перестав працювати без VPN у користувачів із Росії – ЗМІ

П'ятниця, 27 травня 2022, 10:43 - Олексій Павлиш

Користувачі сервісу Netflix із Росії у ніч з 26 на 27 травня почали повідомляти про повну недоступність сервісу без VPN. 

Про це пише російське видання DTF.

"Раніше серіали та фільми можна було дивитися з РФ, використовуючи VPN тільки для реєстрації та поповнення рахунку облікового запису - наприклад, турецького.

Перевірка DTF показала, що сервіс дійсно видає помилку як у додатках, так і в веб-версії. В останній на головній сторінці просто відображається текст "Недоступно", - йдеться у повідомленні.

Netflix 6 березня оголосив про припинення роботи в Росії, проте після цього продовжував додавати контент як з дубляжем, так і з російськими субтитрами.

 

"Ймовірно, тепер сервіс вдався до повного блокування обслуговування в країні навіть для тих, хто її тимчасово відвідує. Amazon Prime також забороняє жителям РФ дивитися свої серіали через облікові записи інших країн", - припускає DTF.

 
фото: DTF

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