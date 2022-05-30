Нефть превысила отметку в 120 долларов в ожидании эмбарго от ЕС

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Цены на нефть Brent превысили отметку в 120 долларов за баррель, пока Евросоюз пытается согласовать нефтяные санкции против РФ, а Китай ослабляет пандемические ограничения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть Brent на торгах 30 мая превысила 120 долларов за баррель, после чего несколько ослабла до 119,8 долл. за баррель. На прошлой неделе котировки подскочили более чем на 6%, что стало самым высоким недельным ростом за два месяца.

На это влияют два фактора. Так, ключевой промышленный центр Шанхая позволил всем производителям возобновить работу с июня, в то время как чиновники заявили, что вспышка коронавируса в Пекине находится под контролем, что означает рост спроса на нефть.

В то же время страны Евросоюза в воскресенье так и не смогли договориться о нефтяном эмбарго против РФ и продолжают обсуждение в понедельник. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что убежден в принятии шестого санкционного пакета против РФ в понедельник.

Нефть Brent будет расти уже шестой месяц подряд, что станет самым длинным подобным подъемом более десяти лет. Динамика обусловлена российской войной против Украины, а также ростом спроса на нефть, ведь все большее число стран восстанавливается после пандемических ограничений.

Кроме того, ожидается, что на этой неделе состоится встреча Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК по плану объемов поставки нефти.

Напоминаем:

Министры энергетики G7 призвали группу стран-экспортеров нефти ОПЕК поставлять на рынок больше нефти, поскольку война России против Украины повысила цены на нефть до самого высокого за десять лет уровня.

Евросоюз предложил запретить импорт морской нефти из России, но отсрочил эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы преодолеть блокировку пакета санкций рядом стран.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что члены ЕС должны достичь согласия по поводу нового пакета санкций против России.