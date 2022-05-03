Будущее без российского газа и отсроченный дефолт: итоги на экономическом фронте

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Война против Украины стала началом конца экономической стабильности в диктаторских режимах России и Белоруссии. Экономики этих стран оказались слишком зависимы от европейского рынка и слишком неподготовлены к потере доступа к нему из-за санкций Запада.

Пока Россия наслаждается последней возможностью торговли своей нефтью, Беларусь уже платит высокую цену за поддержку российского вторжения в Украину.

Экономика Беларуси была построена на переработке дешевой российской нефти и продаже топлива прежде всего в Украину и некоторые страны ЕС. В настоящее время импорт нефтепродуктов в Украину прекратился и европейские рынки для страны также потеряны.

Белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой преимущественно на внутренний рынок, склады нефтепродуктов почти полностью заполнены.

Происходящее с белорусскими нефтепродуктами уже вскоре может ожидать российской нефти, ограничения против которой попадут в шестой пакет санкций ЕС. Какие еще потери понесла экономика агрессора?

Европа готовится к будущему без российского газа

Крупнейший политический рычаг влияния России на ЕС – поставка газа. Годами РФ коррумпировала европейских политиков, чтобы увеличить зависимость стран Европы от своего газа. Теперь, когда Евросоюз присоединился к экономическим ограничениям против России, которые могут подавить ее экономику, агрессор решил использовать свой газовый козырь.

Одной из первых под газовый террор Москвы попала Польша, которой Газпром перекрыл поставки нефти за отказ платить за голубое топливо в рублях. Теперь, чувствуя всю ошибочность политики энергетического сотрудничества с РФ, Польша призывает к решительным действиям по снижению зависимости от российского газа.

Так, министерша климата и окружающей среды Польша Анна Моськва предложила ввести в ЕС специальный налог на российский газ. Размер этого налога будет зависеть от степени зависимости страны от голубого горючего Москвы. С этим предложением Моськва отправится в Брюссель и будет убеждать другие страны ЕС поддержать это решение.

В случае успеха, у европейцев появится еще один повод отказаться от российского газа, но в этот раз уже сугубо экономичен.

Кроме газа, новые налоги Польша предлагает ввести и другое российское сырье, в частности уголь и нефть.

Однако даже без дополнительных экономических стимулов наиболее зависимые от российского газа страны начинают активно работать над поиском новых источников поставок газа. И таким источником неожиданно для себя может стать Африка.

Так, в ЕС разрабатывают новую энергетическую стратегию, в которой страны Западной Африки, такие как Нигерия, Ангола и Сенегал, считаются потенциальными альтернативными поставщиками газа, в частности сжиженного газа. В краткосрочной перспективе ЕС стремится снизить свое потребление российского газа втрое уже к концу 2022 года.

Политику отказа от российского газа поддерживают даже очень зависимые от него страны ЕС, в частности, Италия. Там планируется полностью отказаться от него до 2024 года. В настоящее время страна зависит от газа из России на 40%.

Самоэмбарго

Разговоры среди лидеров Запада о введении эмбарго на российские нефть и газ ходят еще с начала полномасштабного вторжения. И похоже, что они начали надоедать не только украинцам, но и самой России. Да еще и на столько, что в кремле решили ввести эмбарго на торговлю с мероприятием самостоятельно.

Так, глава кремля подписал указ, которым запрещает государственным российским компаниям торговать с физическими и юридическими лицами из США и других стран, поддержавших санкции против РФ.

Так, указ запрещает российскому правительству и подконтрольным ему компаниям заключать сделки и выполнять какие-либо обязательства (в частности, торговые) перед иностранными физическими и юридическими лицами. Список этих лиц должно украсть российское правительство в течение 10 дней.

Указ прямо предусматривает запрет на вывоз в "недружественные страны" российского сырья.

Пока неизвестно, будет ли распространяться указ путина на торговлю российскими нефтью и газом и как именно он будет реализован на практике. В конце концов это будет уже не первая попытка запугать Запад прекращением поставки энергоресурсов. Все предыдущие так и не получили реального воплощения на практике, кроме отключения от газоснабжения Польши и Болгарии.

Тем временем в британской BP, ранее покупавшей российскую нефть для производства бензина, сообщили, что объемы добычи нефти в РФ стремительно падают. Пока на рынок уже не поступает около 1 млн баррелей нефти в день из России, а в мае этот объем может удвоиться.

Бегство от дефолта

Россия продолжает бороться между желанием сохранить внутренние резервы валюты и желанием избежать первого за столетие дефолта. Похоже, второе желание пока превалирует.

4 апреля Россия попыталась произвести выплаты на сумму $650 млн по двум выпускам евробондов в рублях. Такое решение страна приняла из-за запрета США использовать замороженные заграницей долларовые резервы.

С того момента рынки и инвесторы внимательно следили за развитием событий: по завершении 30-дневного периода наверняка был бы объявлен технический дефолт страны-агрессора. Но РФ за несколько дней до завершения грейс-периода все же произвела выплату в долларах.

Этот шаг был достаточно неожиданным, хотя полностью соответствовал намерениям США заставить Россию истощать свои валютные резервы в стране, чтобы оставить меньше денег в распоряжении агрессора на войну.

До сегодняшнего дня на рынке были определенные сомнения: даже несмотря на разрешение на проведение платежа от США, деньги задерживались из-за сложности финансовых операций в условиях санкций. Если бы завтра после обеда платеж не поступил и не был бы проработан, это стало бы основанием для дефолта.

Но уже во второй половине дня Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что основные клиринговые компании произвели платеж, а некоторые инвесторы-держатели соответствующих российских евробондов уже даже получили выплаты на свои счета.

Таким образом, Россия вновь избежала дефолта, на этот раз путем выполнения условий США и провала очередного шантажа рублем. Хотя экономике это не очень поможет: все обычные последствия дефолта страна-агрессор переживает уже сейчас в результате санкций и все большей изоляции от мировых рынков, в том числе и финансовых.

Следующее испытание ждет РФ уже в конце месяца. 25 мая у страны истекает срок лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на проведение долларовых платежей. Следующую выплату РФ должна произвести 27 мая по облигациям со сроком погашения в 2026 году. И хотя у России по условиям выпуска есть несколько опций, конечное решение о разрешении или блокировании платежа будет за OFAC.