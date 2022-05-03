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ЕС планирует активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа – Bloomberg

Вторник, 3 мая 2022, 10:09 - Алексей Павлыш

ЕС намерен активизировать сотрудничество с африканскими странами, чтобы сократить зависимость от российского газа на две трети до конца 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект внешней энергетической стратегии ЕС, с которым ознакомилось агентство.

Отмечается, что документ должен быть принят в этом месяце как часть пакета по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы.

Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, обладают значительным потенциалом для сжиженного природного газа (LNG), говорится в проекте стратегии ЕС.

"ЕС хочет отказаться от своего крупнейшего поставщика после того, как президент Владимир Путин вторгся в Украину.

Проект энергетической стратегии также имеет целью подготовить регион к импорту 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году, чтобы помочь заменить газ из России, согласно Зеленому соглашению ЕС об отказе от ископаемого топлива и достижении климатической нейтральности к середине века", - пишет Bloomberg.

Кроме того, план предусматривает увеличение в 2022 году LNG-импорта на 50 млрд кубометров.

А также – увеличение поставок трубопроводного газа не из России на 10 млрд кубометров, что потребует налаживания отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с новыми поставщиками.

Также среди шагов в проекте стратегии для замещения российского импорта:

  • полная реализация соглашения с США о дополнительном снабжении 15 млрд кубометров LNG в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030-го;
  • подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок LNG к лету 2022 года;
  • удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому в Европу поступает газ из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год;
  • рассмотрение возможности импорта газа из Канады;
  • перенаправление партий СПГ, предназначавшихся для Азии, в Европу.

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ЕС газ Россия Африка
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