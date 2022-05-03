После потери украинского и европейского рынков белорусские НПЗ на грани коллапса – СМИ

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности и почти полностью заполнили склады – предприятия пытаются спастись ремонатами.

Об этом сообщает "Еврорадио" со ссылкой на источники.

"Нефтепереработка, еще в 2021 году одна из самых прибыльных отраслей Беларуси, традиционно зарабатывала на экспорте в Европу и Украину. Санкции и позиция белорусских властей в войне против Украины лишили Беларусь этих рынков", - говорится в статье.

По словам источника издания, загрузка на предприятиях минимальна. Так, "Нафтан" потребляет 11 тысяч тонн нефти в сутки, а Мозырский НПЗ – 14 тысяч тонн. Для Мозыря это около 45% обычной загрузки.

"Нафтан" поставляет все на внутренний рынок. Только нефтяной кокс в Китай, но прибыли там нет, чтобы "сплавить". Получение кокса происходит из мазута, это избавляет от накопления мазута и остановки предприятия.

Мазут раньше шел на экспорт, теперь его некуда снабжать, в России своего хватает", - рассказывает собеседник в Народном антикризисном управлении в белорусской нефтепереработке.

При этом сотрудникам урезали материальные выплаты по коллективному договору, и нет никаких тринадцатых зарплат и квартальных премий. Людей на места уволенных переводят из нерентабельных и простаивающих цехов, говорится в статье.

Мозырьский НПЗ также работает на внутренний рынок.

"Бензин 92-й через российский порт проталкивают на экспорт, но это мизер. Товарные резервуары заполнены - льют все прямо в цистерны на колесах", - говорит источник.

По словам источника на предприятии, из-за полных складов Мозырский НПЗ вынужден устраивать ремонты.

"Сбыта нет. За 45% загрузки мы (Мозырьский НПЗ – ред.) просто небо греем. Склад на 97% заполнен. Так что ремонт официально.

Чтобы обеспечить внутренний рынок, хватит 15% от погрузки, даже в посевную. Ранее 33% нашего производства работало на Украину, еще около 35% – на Европу. Остальное – как придется. Работа ориентирована на добычу валюты для страны. Сейчас это не работает. Непонятно, что завтра будет", – говорит собеседник на Мозырьском НПЗ.

При этом работникам Мозырского НПЗ выплачивают стопроцентную премию. Ожидается, что будет и квартальная премия в начале мая, хоть и с опозданием.

"Ранее "Нафтан" и Мозырский НПЗ тянули промышленность в плюс и приносили валюту в страну. Теперь приходится тратиться на содержание предприятий. Решить проблему можно только с помощью экспорта, поскольку внутренний рынок очень ограничен", - объясняет обозреватель нефтегазовой отрасли Татьяна Маненок.

По ее словам, вариантов немного: продавать нефтепродукты в Россию или попытаться продавать в Европу под видом российских.

В то же время экспорт в Россию маловероятен - по ее словам, там есть своя нефтепереработка, которой белорусские производители, скорее всего, проигрывают ценовую конкуренцию.

При этом неизвестно, как долго при таких условиях белорусским властям удастся поддерживать заводы.

"Конечно, белорусские власти рассчитывали, что война в Украине закончится скоро, снова откроется украинский рынок и заводы смогут работать. Теперь сложно прогнозировать будущее белорусской нефтепереработки при отсутствии реальных экспортных рынков", - резюмирует Маненок.

Экономическая правда