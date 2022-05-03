В бюджет поступило еще 7 миллиардов от продажи военных облигаций
Во вторник на аукционе по продаже военных облигаций государство привлекло в бюджет более 7,1 млрд. грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Инвесторам предложено 4 выпуска облигаций, из которых один – долларовый выпуск со сроком обращения 1 год под 3,7% годовых.
Срок погашения и ставки по гривневым бумагам были такими:
- 3 месяца с доходностью 9,5%;
- 6 месяцев с доходностью 10%;
- 1 год с доходностью 11%.
Наибольший спрос сосредоточился на годовых бумагах, которые приобрели а сумму 4,2 млрд грн. От продажи долларового выпуска Украина получила 1,5 млрд. грн. в эквиваленте.
Напоминаем:
Около 1 тысячи юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд. грн. от погашения первого выпуска военных облигаций.
Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму.
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