Шри-Ланка решила покупать нефть у РФ на фоне кризиса

unsplash

Шри-Ланка в субботу получит российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства горючего – страна сталкивается со значительным дефицитом топлива после объявления дефолта.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинхе.

По его словам, легкая сибирская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе в Сапугасканде. Такой российский сорт сырой нефти является одним из нескольких, которые могут перерабатывать этот НПЗ – вместе с Murban и легкой иранской нефтью. Пока не известно, как Шри-Ланка будет платить за поставки.

Как ранее сообщал министр энергетики страны, единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки получит поставки нефти 28 мая.

"Сапугаскандский НПЗ впервые с 20 марта начнет работу по разгрузке грузов сырой нефти завтра", - написал в Twitter министр Канчана Виесекера. "Нефтеперерабатывающий завод начнет производить первое горючее за шесть дней".

Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, пошедшей на предложение дешевой российской нефти после вторжения России в Украину.

Напоминаем:

Снабжение нефти из России в Индию и Китай достигло рекордных значений, а Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья.

В апреле Министерство финансов Шри-Ланки приостановило выплаты по внешнему долгу и предупредило инвесторов о дефолте. Это привело к худшему финансовому кризису при независимости страны, а так и дефицит многих товаров – от еды до нефти.