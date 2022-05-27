Постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значень – аналітики

Постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значень, а Азія стала найбільшим покупцем російської сировини.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Агентство вказує на рекордні поставки до Індії та Китаю у той час, коли інші країни обмежують імпорт через війну в Україні.

За даними Kpler, від 74 до 79 мільйонів барелів російської нафти перебували в транзиті та в плавучих сховищах протягом минулого тижня, що більш ніж вдвічі більше, ніж 27 мільйонів барелів безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну у лютому.

Минулого місяця Азія вперше обігнала Європу як найбільшого покупця, і, згідно з даними Kpler, цей розрив зросте в травні.

Джерело: Kpler

"Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією", - сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler у Сінгапурі.

"При цьому спостерігається зростання інтересу США до купівлі Індією російської нафти, тому можуть виникнути певні ризики зниження цього торговельного потоку, навіть якщо на даний момент він навряд чи буде значно зменшуватися", - додала вона.

За даними Kpler, станом на 26 травня на воді знаходилося близько 57 мільйонів барелів Urals і 7,3 мільйона барелів російської далекосхідної нафти ESPO, порівняно з 19 мільйонами Urals і 5,7 мільйонів ESPO наприкінці лютого.

Нагадаємо:

Індія продовжуватиме купувати "дешеву нафту" у Росії, але ще не остаточно узгодила умови знижки.

Через потенційні наслідки фінансових санкцій все менше судновласників готові давати свої танкери під завантаження у Росії, тому постачання російської нафти до Китаю все частіше відбувається з перевантаженням у морі, попри малу відстань між країнами.

Економічна правда